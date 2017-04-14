Бывший игрок «Байкал-Энергии» будет выступать за хабаровский «СКА-Нефтяник»

Ранее Денис Рысев выступал за иркутскую «Байкал-Энергию». Отмечается, что по итогам сезона 2014/15 гг. его признали лучшим вратарем России. В прошлом сезоне хоккеист был удостоен звания самого ценного игрока в серии плей-офф, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».