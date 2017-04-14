Днём 14 апреля в Челябинске синоптики обещают +14 градусов

Воздух в Челябинске прогреется до +14 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 14 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1+1, днём +12,+14 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, отдельные порывы до 13 м/с.

Сегодня по народному календарю день Марьи. Марья половодье начинает. Если лёд сходит быстро, то год будет лёгкий, хороший. Марья считается покровительницей раскаявшихся блудников и блудниц, а также судьей тех, кто не раскаялся.