Подземный переход на железнодорожном вокзале Хабаровска заработает уже в августе

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Реконструкция подземного перехода на железнодорожном вокзале Хабаровска завершится в этом году. Его планируют ввести в эксплуатацию в августе, ко Дню железнодорожника. Об этом в ходе совместного осмотра строящегося объекта с депутатами Законодательной Думы заявил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин. Подземный переход на хабаровском вокзале 1970 года постройки был закрыт в 2009 году в связи с аварийным состоянием. Активные работу по реконструкции тоннеля начались этой весной, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

Стоимость работ оценивается почти в 669 млн рублей. Уже закуплено оборудование, в том числе лифты, которые предназначены для удобства пассажиров и маломобильных групп населения. Помимо подземного перехода капитально будут отремонтированы платформы на железнодорожном вокзале Хабаровска.

«Мы понимаем значимость этого объекта. Работы ведутся поэтапно. Я уверен, что в этом году мы весь этот комплекс завершим. Речь идет не только о тоннеле, но и всей прилегающей инфраструктуре, удлинении платформ. Все, что мы запланировали, должны сделать качественно. Это будет настоящий подарок городу и пассажирам», — сказал начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской подчеркнул, что подземный переход — это социально значимый объект для гостей дальневосточной столицы и жителей Хабаровска. Ввод перехода в эксплуатацию ждут не только пассажиры поездов, но и жители ул. Ухтомского, для которых переход является кратчайшей дорогой к остановкам общественного транспорта, следующего в центр и другие районы города.

«Как только на железнодорожном вокзале начались активные работы по реконструкции перехода, число жалоб от жителей этого района города снизилось. Люди видят реальный размах, и есть конкретные сроки окончания реконструкции. Конечно, появление современного перехода повысит уровень комфорта нашего вокзала», — сказал спикер Сергей Луговской.

После открытия подземного перехода виадук на вокзале, который сейчас используется для выхода людей на платформы, закроют. Но демонтировать конструкцию железнодорожники не планируют.