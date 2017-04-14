Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
05:12 (мск), источник: ТАСС

TMZ: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на развод

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек разводится со своей женой — актрисой Дженнифер Гарнер. Оба отказались от тяжбы в судах по вопросу раздела совместно нажитого имущества и раздельной опеки над детьми.

Источник: AP 2017

Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ, который специализируется на конфиденциальной информации о жизни знаменитостей.

По его сведениям, Бен и Дженнифер подали на развод одновременно, их заявления практически одинаковы. К услугам адвокатов оба отказались прибегать. Актеры условились вместе продолжать воспитывать своих троих детей. Вопрос об алиментах матери оставлен открытым и будет зависеть от решения суда.

Читайте также
Кинокритики разгромили «Бэтмена против Супермена»

Как напоминает TMZ, Аффлек и Гарнер объявили о решении расстаться в июне 2015 года. Перед свадьбой они не заключали добрачного договора, который оговаривал бы условия раздела имущества и распределения родительских обязанностей в случае развода. Это значит, что имущество, нажитое за время брака, может быть разделено поровну.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей, младший из которых — Самуэль — появился на свет в 2012 году. По сведениям СМИ, актеры приняли решение развестись, в частности, из-за болезненного пристрастия Аффлека к азартным играм, сам он опровергал эти утверждения.

В середине марта он объявил, что прошел курс терапии от алкогольной зависимости, от которой он страдает уже на протяжении долгого времени. Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Так, в 2001 году он прошел 30-дневный курс терапии. Его официальный представитель заявил тогда, что некоторые из членов семьи актера в прошлом страдали от данной зависимости.

Аффлек начал актерскую карьеру в 1980-х. Он известен зрителям, в частности, по фильмам «Умница Уилл Хантинг» (Good Will Hunting, 1997), принесшем ему вместе с другом Мэттом Дэймоном «Оскар» за лучший сценарий, «Армагеддон» (Armageddon, 1998), «Догма» (Dogma, 1999). Дженнифер Гарнер снималась в таких фильмах, как «Электра» (Elektra, 2005) и «Поймай меня, если сможешь» (Catch Me If You Can, 2002).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
США заподозрили Россию в сокрытии сведений о сирийском химоружии
Украину обвинили в подрыве репутации «Евровидения»
Анкара рассматривает закупку российских С-400
В Сирии ответили на слова Трампа, назвавшего Асада «животным»
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
«Спартак» решит судьбу Мирчи Луческу Противостояние двух столиц в 23-м туре РФПЛ предопределит итог чемпионской гонки
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь