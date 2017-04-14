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05:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер

Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C.

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается ветреная и дождливая погода. Такие данные приводит портал Gismeteo.ru.

В пятницу, 14 апреля, потеплеет до +15°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день будет дуть северо-западный ветер с порывами до 6 м/с.

В субботу, 15 апреля, будет холоднее из-за циклона. Так, в первой половине дня ожидается до +9…+11°C, ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +5°C. Ветер усилится до 7 м/с. Весь день в Красноярске будет лить дождь.

В воскресенье, 16 апреля, погода резко изменится. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +9…13°C. Осадков не ожидается. Ветер стихнет и будет дуть с порывами до 3 м/с.

Добавим, что следующая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой. Средние дневные температуры будут колебаться от +5°C до +13°C.

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