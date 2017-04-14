Циклон принесет в Красноярск сильные дожди и ветер
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C.
Температура воздуха на выходных поднимется до +15°C.
На предстоящих выходных в Красноярске ожидается ветреная и дождливая погода. Такие данные приводит портал Gismeteo.ru.
В пятницу, 14 апреля, потеплеет до +15°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день будет дуть
В субботу, 15 апреля, будет холоднее
В воскресенье, 16 апреля, погода резко изменится. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +9…13°C. Осадков не ожидается. Ветер стихнет и будет дуть с порывами до 3 м/с.
Добавим, что следующая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой. Средние дневные температуры будут колебаться от +5°C до +13°C.