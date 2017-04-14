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05:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Резкое ухудшение погоды ждет Приморье

В начале следующей недели в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В ночь на понедельник, 17 апреля, над акваторией Желтого моря сформируется циклон, который днем через Корейский полуостров выйдет на акваторию Японского моря, продолжая набирать силу. Вечером в понедельник центр циклона будет находиться во Владивостоке», — говорится в сообщении Примгидромета.

В второй половине дня в южной половине Приморья начнутся дожди. К вечеру их интенсивность увеличится. В ночь на вторник, 18 апреля, циклон продолжит медленно смещаться на восток и северо-восток. Осадки распространятся на большую часть края. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южных и восточных районах: здесь пройдут дожди, местами — сильные. К утру вторника в горных районах дождь может перейти в снег. На побережье усилится ветер: порывы достигнут 22−27 метров в секунду.

Днем 18 апреля циклон сместится к острову Хоккайдо, интенсивность осадков в Приморье уменьшится, на западе и юго-западе края они прекратятся.

«На реках юго-восточных и юга центральных районов края ожидается подъем уровня воды от полуметра до метра, на отдельных участках — с подтоплением низких пойменных мест, без значительных разливов», — говорится в сообщении.

Во Владивостоке дождь начнется во второй половине дня 17 апреля и закончится в первой половине дня 18 апреля. Ожидается усиление ветра, порывами до 20−25 метров в секунду.

Анна Иваницына.

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