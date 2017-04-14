Резкое ухудшение погоды ждет Приморье

«В ночь на понедельник, 17 апреля, над акваторией Желтого моря сформируется циклон, который днем через Корейский полуостров выйдет на акваторию Японского моря, продолжая набирать силу. Вечером в понедельник центр циклона будет находиться во Владивостоке», — говорится в сообщении Примгидромета.

В второй половине дня в южной половине Приморья начнутся дожди. К вечеру их интенсивность увеличится. В ночь на вторник, 18 апреля, циклон продолжит медленно смещаться на восток и северо-восток. Осадки распространятся на большую часть края. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южных и восточных районах: здесь пройдут дожди, местами — сильные. К утру вторника в горных районах дождь может перейти в снег. На побережье усилится ветер: порывы достигнут 22−27 метров в секунду.

Днем 18 апреля циклон сместится к острову Хоккайдо, интенсивность осадков в Приморье уменьшится, на западе и юго-западе края они прекратятся.

«На реках юго-восточных и юга центральных районов края ожидается подъем уровня воды от полуметра до метра, на отдельных участках — с подтоплением низких пойменных мест, без значительных разливов», — говорится в сообщении.

Во Владивостоке дождь начнется во второй половине дня 17 апреля и закончится в первой половине дня 18 апреля. Ожидается усиление ветра, порывами до 20−25 метров в секунду.

Анна Иваницына.