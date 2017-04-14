Резкое ухудшение погоды ждет Приморье
В начале следующей недели в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает ИА «Дейта».
В начале следующей недели в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает ИА «Дейта».
«В ночь на понедельник, 17 апреля, над акваторией Желтого моря сформируется циклон, который днем через Корейский полуостров выйдет на акваторию Японского моря, продолжая набирать силу. Вечером в понедельник центр циклона будет находиться во Владивостоке», — говорится в сообщении Примгидромета.
В второй половине дня в южной половине Приморья начнутся дожди. К вечеру их интенсивность увеличится. В ночь на вторник, 18 апреля, циклон продолжит медленно смещаться на восток и
Днем 18 апреля циклон сместится к острову Хоккайдо, интенсивность осадков в Приморье уменьшится, на западе и
«На реках
Во Владивостоке дождь начнется во второй половине дня 17 апреля и закончится в первой половине дня 18 апреля. Ожидается усиление ветра, порывами до 20−25 метров в секунду.
Анна Иваницына.