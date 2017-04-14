Более тысячи заявок подано на фестиваль V-ROX во Владивостоке

Музыканты, которым придет приглашение от оргкомитета, смогут выступить во Владивостоке на одной или нескольких площадках V-ROX. Они также примут участие во всех активностях фестиваля (лекции, кинопоказы, круглые столы, выставки и тд). Менеджеры V-ROX окажут помощь в получении виз, логистике и проживании. Детали участия в фестивале будут прописаны в индивидуальных контрактах музыкантов.

Идейным вдохновителем и куратором V-ROX является Илья Лагутенко (группа «Мумий Тролль»). Он мечтает, чтобы фестиваль стал обязательным пунктом назначения на мировых музыкальных картах. V-ROX во Владивостоке — уникальная возможность для молодых российских артистов и продюсеров представить свои проекты не только аудитории, но и международным профессионалам.

Василий Кучин.