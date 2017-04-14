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08:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Черное кольцо в небе повисло над торговым центром в Новосибирске

13 апреля очевидцы сообщили о нависшем над ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Федосеева черном кольце, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

13 апреля очевидцы сообщили о нависшем над ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Федосеева черном кольце.

«Дымное кольцо является ничем иным, как солитоном — углеводородной сажей, которую вихрь собрал в кольцо и поднял в воздух. Подобное явление ровно 2 года назад наблюдали жители поселка Шортанды в Казахстане», — говорится в сообщении.

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