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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученые из Красноярского края записали песни времен Ивана Грозного

Средневековый фольклор формировался на берегах Ангары.

Красноярские ученые смогли записать песни и былины, восходящие ко временам Ивана Грозного. Фольклор формировался в Средние века на берегах Ангары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией Института археологии и этнографии СО РАН Николая Дроздова.

«После образования Богучанского водохранилища мы потеряли русскую старожильческую культуру, подобной которой нет в нашей стране, исчез ангарский древний говор. Благодаря энтузиастам удалось записать песни времен Ивана Грозного», — сказал Дроздов на конференции «Историко-культурное наследие Красноярского края».

Фольклорные экспедиции на Ангару проводились учеными Красноярского государственного педагогического университета. В ходе исследований выяснилось, что корнями во времена Ивана Грозного уходят песни «Взятие Казани», «Соловей кукушку подговаривал» и «Добрыня в отъезде».

ТАСС отмечает, что русские пришли на берега Ангары в XVII веке, принеся с собой былины о жизни и деяниях царя Ивана IV Грозного. Изолированность и труднодоступность региона привели к cохранению народных традиций и формированию уникального ангарского говора. Часть культуры была утрачена после расселения деревень из зоны Богучанского водохранилища.

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