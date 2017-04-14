Незаконную рекламу счищают со столбов и заборов в Октябрьском округе Иркутска

Незаконную рекламу и аэрографию ликвидируют в Октябрьском округе Иркутска. Как 13 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника отдела коммунального хозяйства округа Марину Ищенко, в рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город» из бюджета Иркутска на эти цели выделено около 300 тыс. рублей. Работы продлятся до сентября.

Регулярная очистка заборов от самовольно размещенной наружной рекламы и закрашивание аэрографии проводятся на 42 объектах. Также очищаются столбы электропередач от рекламы — ежемесячно более пятисот таких объектов. Кроме этого, специалисты отдела коммунального хозяйства администрации Октябрьского округа следят за сообщениями группы активистов «Народной контроль» о незаконной рекламе и передают задания подрядчикам.

«В связи с образовавшейся экономией средств будет проведен дополнительный аукцион по очистке территории Октябрьского района от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии. Работы по контракту планируется проводить с сентября по ноябрь 2017 года», — уточнила Марина Ищенко.