Аврора Римская о настоящих мужчинах, картошке в мундирах и Африке

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

Аврора Римская — не только одна из самых заметных сотрудниц в мире приморской криминалистики, но и любимица журналистов. ИА PrimaMedia предлагает взглянуть на нее с другой стороны и узнать те факты, которые, возможно, мало кто знает.

В детстве я мечтала стать артисткой цирка, потому что несколько лет занималась в цирковой студии и выступала на сцене. Если бы не работа следователя, то скорей всего, нашла бы себя в творчестве, в спорте или в кинологии.

Я больше всего люблю свою профессию за возможность помогать людям, быть нужной, видеть плоды своего труда и эмоциональную отдачу.

Современные фильмы не отражают профессию следователя, а тем более жизнь женщины-следователя. Но это художественное произведение и автор имеет право приукрасить суть вещей, главное, чтобы людям нравилось.

Журналисты в моей работе — это главные действующие лица и исполнители, соратники, коллеги, друзья. Если СМИ-ники звонят мне ночью — я всегда отвечаю. Но хорошо, что такое бывает не часто.

Меня раздражают «сплетни в виде версий», преждевременные выводы и поверхностные суждения.

Я горжусь своей страной, семьей, предками.

Главное правило в жизни — быть честной и прежде всего перед самой собой.

Самое ужасное, что произошло со мной во время учебы в институте — это поломка компьютера и исчезновение дипломной работы. Но ручка — «оружие пролетариата», и рукописные записи, сделанные в библиотеке, оказались хитрее вычислительной техники. Нет ничего, с чем нельзя справиться, все проблемы мы придумываем сами.

Мой главный недостаток — разносторонность. Как сказал английский журналист Джеймс Мэй, «Разносторонность — замечательная вещь. Я умею играть на пиано и чинить мотоциклы, но толком не могу делать, ни первое, не второе».

Любимый фильм — «Ликвидация», а любимая книга — «Человек, который смеется» Виктора Гюго. Это гениальное произведение по своему содержанию, мудрости, не говоря уже, что каждая строчка в нем — афоризм. «Мы восхищаемся тем, что нам близко» — один из них.

Мечтаю побывать в Африке.

Не могу жить без винограда, хотя я не гурман. Люблю сало, картошку в мундирах с селедкой. А вот к конфетам равнодушна.

Самый необычный подарок в моей жизни — это перцовый баллончик в праздничной упаковке, которые мне много лет назад подарили на 8 марта. Для меня это самый неожиданный, необыкновенный и запоминающийся подарок, особенно позабавило его название.

Любимые цветы те, что больше всего понравились здесь и сейчас, будь то розы, ирисы или белые ромашки.

Меня восхищают истинно добрые, бескорыстные и самоотверженные люди. Комплименты хороши, если они искренни.

Понимание настоящего мужчины у каждого свое. Главное, чтобы был настоящим Человеком. Идеальный мужчина — порядочный, великодушный, здравомыслящий, уверенный, ответственный, целеустремленный и сильный духом, который действует по принципу — «пришел, увидел, победил», как сказал Юлий Гай Цезарь.