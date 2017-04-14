В Красноярск идут затяжные дожди
По данным синоптиков, в середине апреля горожан ждет облачная, сырая и прохладная погода.
По данным синоптиков, в середине апреля горожан ждет облачная, сырая и прохладная погода.
Выходные принесут красноярцам затяжные дожди — по данным синоптиков, в середине апреля горожан ждет облачная, сырая и прохладная погода.
Если сегодня днем в столице края ожидается +13, +16 °C, то завтра синоптики обещают лишь +11, +12 °C. В воскресенье, на Пасху, снова немного потеплеет — уличные градусники будут показывать до +14 °C.
В темное время суток будет держаться плюсовая температура: до +5°C будущей ночью и +2°C в ночь на воскресенье.
В первый выходной будет ветрено, но во второй западный ветер сменится
Напомним, в прошлом году середина апреля в столице края также была сырой и нежаркой.