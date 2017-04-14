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11:37 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск идут затяжные дожди

По данным синоптиков, в середине апреля горожан ждет облачная, сырая и прохладная погода.

Источник: AP 2017

Выходные принесут красноярцам затяжные дожди — по данным синоптиков, в середине апреля горожан ждет облачная, сырая и прохладная погода.

Если сегодня днем в столице края ожидается +13, +16 °C, то завтра синоптики обещают лишь +11, +12 °C. В воскресенье, на Пасху, снова немного потеплеет — уличные градусники будут показывать до +14 °C.

В темное время суток будет держаться плюсовая температура: до +5°C будущей ночью и +2°C в ночь на воскресенье.

В первый выходной будет ветрено, но во второй западный ветер сменится юго-восточными и сбавит свою скорость. При этом в субботу в течение всего дня и рано утром в воскресенье синоптики обещают небольшой дождь. А с понедельника осадки в прогнозе значатся ежедневно. На следующей неделе также возможно понижение температуры — в частности, портал gismeteo.ru не исключает возвращение заморозков в Красноярск.

Напомним, в прошлом году середина апреля в столице края также была сырой и нежаркой.

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