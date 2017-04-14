В два раза больше комаров ожидают новосибирцев летом

В этом году на территории Новосибирской области комаров будет больше обычного из-за быстрого снеготаяния. Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологической паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко, скорее всего, в южных районах области — Карасук, Краснозерский и Баган — комары появятся в конце апреля-первой декаде мая.

— В Новосибирске и других частях области гадкие насекомые появятся во второй декаде мая, — заявил Юрий Юрченко на встрече с журналистами в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

Кровососущие мошки появятся в Новосибирске к середине лета:

— Выплод взрослых кровососущих самок начинается в третьей декаде июня и пика достигает в первой декаде июля. До этого мошки будут появляться, но мы ощущать их не будем, — добавила старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая. — Количество комаров и мошек в Новосибирской области связано с объемом воды в регионе. Сейчас влага копится в большом количестве. Для кровососущих важно то количество зимних осадков, которое накопилось в регионе. Плюс температурный режим весной. Если снег стает быстро, то будет много насекомых.

— Уже сейчас почти все низины заполнены водой, — говорит Юрий Юрченко, — именно такие водоемы являются основным источником комариного войска. Если же весна приходит постепенно и снег тает медленно, временные водоемы не такие большие, как сейчас, то шансов у комаров значительно меньше. А нынче снег сходит махом. Кроме того, на их численность влияет предыдущее лето. Если оно было засушливым и почва сухая, то комарам просто негде откладывать яйца. Прошлогоднее лето, увы, засушливым не назовешь. Обычно комары вылетают в середине мая, когда среднесуточная температура — 7−8 градусов тепла. Но в этом году весна пришла рано, и комары уже просыпаются.

По словам ученого, сейчас проснулись прошлогодние комары, которые перезимовали в подвалах и других укромных местах. В мае начнется массовый вылет «новорожденных», и их будут целые полчища.

— Как известно, кусаются только самки комара, — продолжает Юрий Юрченко, — при этом продолжительность их жизни — около десяти месяцев. За это время самка пьет кровь четыре-пять раз. Самцы же питаются нектаром.

Сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН уточнил, что в Западной Сибири обитает более 30 видов комаров, которые отличаются не только внешне. Существуют комары менее агрессивные, которым нужно минимальное количество крови, а есть очень и очень жадные. Добавим, что, кроме зуда и противного ночного писка, комары являются источниками болезней. Например, в Новосибирской области существуют два вида комаров, которые могут быть переносчиками малярии.