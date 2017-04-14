Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
«Россия 24» предложила скорбеть вместе, потому что «так веселее»
10 примеров люстр в интерьере
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
09:35 (мск), источник: VN.ru

В два раза больше комаров ожидают новосибирцев летом

По прогнозам ученых, этим летом кровососущих насекомых в Новосибирске и области будет гораздо больше, чем в прежние годы. На количество комаров повлияло огромное количество снега, выпавшее зимой, и ранняя весна.

В этом году на территории Новосибирской области комаров будет больше обычного из-за быстрого снеготаяния. Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории экологической паразитологии Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко, скорее всего, в южных районах области — Карасук, Краснозерский и Баган — комары появятся в конце апреля-первой декаде мая.

— В Новосибирске и других частях области гадкие насекомые появятся во второй декаде мая, — заявил Юрий Юрченко на встрече с журналистами в пресс-центре ГТРК «Новосибирск».

Кровососущие мошки появятся в Новосибирске к середине лета:

— Выплод взрослых кровососущих самок начинается в третьей декаде июня и пика достигает в первой декаде июля. До этого мошки будут появляться, но мы ощущать их не будем, — добавила старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая. — Количество комаров и мошек в Новосибирской области связано с объемом воды в регионе. Сейчас влага копится в большом количестве. Для кровососущих важно то количество зимних осадков, которое накопилось в регионе. Плюс температурный режим весной. Если снег стает быстро, то будет много насекомых.

— Уже сейчас почти все низины заполнены водой, — говорит Юрий Юрченко, — именно такие водоемы являются основным источником комариного войска. Если же весна приходит постепенно и снег тает медленно, временные водоемы не такие большие, как сейчас, то шансов у комаров значительно меньше. А нынче снег сходит махом. Кроме того, на их численность влияет предыдущее лето. Если оно было засушливым и почва сухая, то комарам просто негде откладывать яйца. Прошлогоднее лето, увы, засушливым не назовешь. Обычно комары вылетают в середине мая, когда среднесуточная температура — 7−8 градусов тепла. Но в этом году весна пришла рано, и комары уже просыпаются.

По словам ученого, сейчас проснулись прошлогодние комары, которые перезимовали в подвалах и других укромных местах. В мае начнется массовый вылет «новорожденных», и их будут целые полчища.

— Как известно, кусаются только самки комара, — продолжает Юрий Юрченко, — при этом продолжительность их жизни — около десяти месяцев. За это время самка пьет кровь четыре-пять раз. Самцы же питаются нектаром.

Сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН уточнил, что в Западной Сибири обитает более 30 видов комаров, которые отличаются не только внешне. Существуют комары менее агрессивные, которым нужно минимальное количество крови, а есть очень и очень жадные. Добавим, что, кроме зуда и противного ночного писка, комары являются источниками болезней. Например, в Новосибирской области существуют два вида комаров, которые могут быть переносчиками малярии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бердчанин переплыл ледяную Обь
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
Россия официально отказалась от участия в Евровидении
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь