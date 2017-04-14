Челябинская областная ГИБДД перешла на новый график работы

С 14 апреля 2017 года МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, расположенный на улице Харлова, 20, в Челябинске перешел на новый график работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерала-лейтенанта Андрея Сергеева прием граждан, желающих произвести регистрационные действия? будет осуществляться ежедневно без выходных и без обеденного перерыва с 08.30 до 20.30, кроме четверга. В четверг граждан будут принимать с 12.30 до 20.30.

«Обращаем ваше внимание, что отдел по приему экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет работать в прежнем режиме с 08.30 до 17.00. В четверг прием граждан будет осуществляться с 12.30 до 20.30», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.

В ближайшее время в одном из районов Челябинска будет открыт дополнительный пункт для регистрации транспортных средств.