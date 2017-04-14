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06:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Андрей Пашкин назначен главным тренером «Байкал-Энергии»

14 хоккеистов из серебряного состава продолжать играть под знаменами клуба.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новым наставником ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска назначен Андрей Пашкин, в свое время работавший в качестве главного тренера братского «Металлурга», красноярского «Енисея», стокгольмского «Хаммарбю», а также ряда других шведских клубов. Также одобрены новые соглашения с вратарем Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным. На основании действующих контрактов выступления в составе команды в предстоящем сезоне продолжат Александр и Егор Егорычевы, Павел Дубовик, Станислав Исмагилов, Тимофей Безносов, Иван Нечаев, Евгений Иванушкин и капитан Максим Гавриленко. Таким образом, из серебряного состава «Байкал-Энергии» образца 2017 года под знаменами клуба остаются 14 хоккеистов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Что касается пополнения в рядах команды мастеров, то оно на этот раз немалое. Образовавшуюся вакансию во вратарской позиции займет архангелогородец Григорий Лапин, выступавший в минувшем сезоне в составе шведского «Траноса» — клуба дивизона Алльсвенскан. Среднюю линию призваны восполнить новосибирцы Никита Свиридов (прежний клуб — «Сибсельмаш») и Антон Шевцов («СКА-Нефтяник»), а также перспективный Александр Слугин из ульяновской «Волги». А атакующую линию усилит москвич Никита Иванов («Венерсборг», Швеция).

«Кстати, последний является двукратным Чемпионом мира. Из числа вновь прибывших по выступлениям за сборную России известны также Григорий Лапин (серебро ЧМ-2012 в Алма-Ате) и Антон Шевцов (победа в турнире на призы правительства России в 2012 году)», — отметили в пресс-службе.

Как отметил директор хоккейного клуба Василий Донских, основная часть селекционной работы нынешнего межсезонья на этом завершена, а кандидат на оставшуюся вакансию будет подобран в течение лета.

Напомним, хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали победу над командой «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. Федерация по хоккею с мячом России аннулировала результат матча «Водник» — «Байкал-Энергия» на предварительном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), которое состоялось 27 февраля. Матч будет переигран в Обухове 3 марта.

Председатель федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин заявил, что забитые в свои ворота архангельским «Водником» в матче с иркутской «Байкал-Энергией» автоголы были протестом против федерации хоккея с мячом России.

Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такое решение приняли на расширенном заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации хоккея с мячом России 28 февраля. Кроме того, каждый хоккейный клуб заплатит по 300 тысяч рублей штрафа.

Дополнительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) федерации хоккея с мячом России состоялось 1 марта. Главных тренеров хоккейных клубов «Байкал-Энергия» и «Водник» дисквалифицировали на 2 года. Кроме того, участвовать в соревнованиях под эгидой федерации бенди не смогут начальник архангельской команды Дмитрий Минин (2,5 года) и нападающий «Водника» Олег Пивоваров (6 месяцев). Условную дисквалификацию на 6 месяцев наложили на шестерых игроков «Байкал-Энергии» Игоря Вассермана, Илью Грачева, Алекандра Егорычева, Евгения Шадрина, Павла Дубовика, Тимура Кутупова. По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным.

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