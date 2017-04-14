В Прикамье запретили эксплуатировать 115 автобусов из-за неисправности

Эксплуатация 115 автобусов была запрещена в Прикамье из-за их неисправности. У 18 транспортных средств повреждено рулевое управление, у 17 — тормозная система.

Неисправности были установлены во время очередного рейда ГИБДД. Автоиспекторы также зафиксировали более 650 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. Как установили сотрудники ГИБДД, трое водителей управляли транспортными средствами без водительских прав соответствующей категории.

Напомним, с начала 2017 года в Прикамье по вине водителей автобусов произошло 23 ДТП. В результате аварий погиб 1 человек, более 30 получили ранения.