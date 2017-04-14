В Москве и области ожидаются местами мокрый снег и до 9 градусов тепла

«Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается западный, северо-западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. В столице столбики термометров покажут минус 2 — ноль градусов, в Подмосковье будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с.
Днем в субботу характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами с небольшим снегом. В Москве воздух прогреется до 4−6 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.