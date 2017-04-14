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06:22 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области ожидаются местами мокрый снег и до 9 градусов тепла

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами небольшие осадки ожидаются в пятницу в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, на востоке области дождь и мокрый снег будут умеренными.

«Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается западный, северо-западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. В столице столбики термометров покажут минус 2 — ноль градусов, в Подмосковье будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами с небольшим снегом. В Москве воздух прогреется до 4−6 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

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