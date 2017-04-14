Рано обрадовались: плывущие по Амуру льдины — не ледоход

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Начавшиеся на Амуре подвижки льда пока нельзя назвать полноценным ледоходом. Только через пару дней река сможет сбросить с себя белый панцирь, сообщила корр. ИА AmurMedia дежурный гидролог Хабаровского гидрометцентра Екатерина Подверная.

— Нет, это еще пока не полноценный ледоход. Он ожидается только в ближайшие дни. Если бы не прохладный воздух и ветер, которым запомнилась последняя неделя, то Амур тронулся бы раньше, — сообщила Екатерина Подверная.

Сам же Амур все еще частично остается скован льдом. В основном белый панцирь держится у берегов.

Напомним, ранее, в конце марта ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Хабаровского гидрометцентра Анастасия Пивикова предположила, что ледоход на Амуре начнется 14 апреля. Как оказалось, этот прогноз почти сбылся.