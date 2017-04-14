Рано обрадовались: плывущие по Амуру льдины — не ледоход
По заверению из хабаровского гидрометцентра, полноценные подвижки льда стоит ожидать только через пару дней.
По заверению из хабаровского гидрометцентра, полноценные подвижки льда стоит ожидать только через пару дней.
Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.
Начавшиеся на Амуре подвижки льда пока нельзя назвать полноценным ледоходом. Только через пару дней река сможет сбросить с себя белый панцирь, сообщила корр. ИА AmurMedia дежурный гидролог Хабаровского гидрометцентра Екатерина Подверная.
— Нет, это еще пока не полноценный ледоход. Он ожидается только в ближайшие дни. Если бы не прохладный воздух и ветер, которым запомнилась последняя неделя, то Амур тронулся бы раньше, — сообщила Екатерина Подверная.
Сам же Амур все еще частично остается скован льдом. В основном белый панцирь держится у берегов.
Напомним, ранее, в конце марта ведущий гидролог отдела гидропрогнозов Хабаровского гидрометцентра Анастасия Пивикова предположила, что ледоход на Амуре начнется 14 апреля. Как оказалось, этот прогноз почти сбылся.