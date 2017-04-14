В Омске вновь видели «ниндзю» в огненных трусах

Экстравагантный спортсмен вновь был замечен на улицах Омска. На прошлой неделе омские соцсети и СМИ пестрили фотографиями и видео неизвестного мужчины, бегающего по Омску полуголым.

Спортсмен запомнился омичам необычным нарядом — «огненными трусами», черной балаклаве. Мужчина предпочитает бегать с голым торсом, его не останавливает даже неприятная погода — так, неизвестный тренировался даже в бурю, которая разыгралась в конце марта. Мужчина вошел в историю как «омский ниндзя» из-за черной балаклавы.

Вчера омичи вновь заметили «ниндзю», на сей раз на спортивной площадке во дворе жилого дома и сняли его тренировки на видеоролик.

Спортсмен по своему обычаю тренировался, а заодно учился балансировать во время ударов — мужчина стоял на подвешенном на цепях тренажере.

В каком именно дворе «ниндзя» отрабатывал удары — неизвестно. Однако горожане частенько видят мужчину на Левом берегу, не исключено, что там находится его дом.