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08:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске вновь видели «ниндзю» в огненных трусах

Мужчину заметили тренирующимся на спортивной площадке.

Экстравагантный спортсмен вновь был замечен на улицах Омска. На прошлой неделе омские соцсети и СМИ пестрили фотографиями и видео неизвестного мужчины, бегающего по Омску полуголым.

Спортсмен запомнился омичам необычным нарядом — «огненными трусами», черной балаклаве. Мужчина предпочитает бегать с голым торсом, его не останавливает даже неприятная погода — так, неизвестный тренировался даже в бурю, которая разыгралась в конце марта. Мужчина вошел в историю как «омский ниндзя» из-за черной балаклавы.

Вчера омичи вновь заметили «ниндзю», на сей раз на спортивной площадке во дворе жилого дома и сняли его тренировки на видеоролик.

Спортсмен по своему обычаю тренировался, а заодно учился балансировать во время ударов — мужчина стоял на подвешенном на цепях тренажере.

В каком именно дворе «ниндзя» отрабатывал удары — неизвестно. Однако горожане частенько видят мужчину на Левом берегу, не исключено, что там находится его дом.

Если ранее омичей, недоумевающих из-за странного спортсмена, было подавляющее количество, то теперь «ниндзя» практически не вызывает насмешек. Горожане наоборот восхищены упорством и силой духа неизвестного спортсмена.

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