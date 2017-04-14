Красноярцы жалуются на стучащие по ночам канализационные люки
От сильного звука у людей начинаются проблемы со здоровьем.
От сильного звука у людей начинаются проблемы со здоровьем.
Жители Красноярска жалуются на шум от канализационных люков. По словам горожан, на центральных улицах постоянно стоит грохот от металлических крышек.
Люк на ул. Карла Маркса находится в неисправном состоянии еще с 2015 года, когда подрядчики поставили крышку не по размеру. Стук слышен даже на расстоянии. Местные жители готовы продавать свои квартиры ради спокойного сна по ночам и записываются на прием к невропатологу.
«Люди, которые подвергаются воздействию этих шумов, страдают. У них возникают неврозы, повышается давление, тем более у пенсионеров. Этот психологический фон не благоприятен», — поясняет заведующая отделением сурдологии и слухопротезирования Лариса Ткачева.
Ответственного за громкие люки не всегда просто найти. Одни крышки числятся на балансе у частных компаний, другие — у администрации города. В департаменте горхозяйства говорят: шумный люк на Карла Маркса принадлежит
«Не так много времени осталось — всего 2 месяца. В это время организация обязана устранять шум. Прокладками, не прокладками, но они должны устранить проблему. Предписание у организации есть. Контроль осуществляет прокуратура, куда было сообщено о таком случае», — говорит
По вопросам стучащих люков эксперты просят обращаться в службу «005».