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07:27 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске: 15 и 16 апреля будет тепло, но пасмурно

Традиционный пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» поможет омичам определиться с планами на выходные.

Уставшие за долгую зиму омичи с нетерпением ждали наступления тёплой погоды. В ближайшие выходные наверняка многие наши читатели планируют провести как можно больше времени на свежем воздухе. Для прогулок температура воздуха будет вполне комфортной, главное не забыть прихватить с собой зонт.

Потепление, начавшееся уже на рабочей неделе, сохранится и в уикенд. Особенно комфортной будет суббота. Хоть 15 апреля обещает стать достаточно пасмурным днём с самого утра, но температура даже в утренние часы будет тёплой — до +11°C. Днём она и вовсе повысится до +16°C.

Правда, уже с утра воскресенья нас ждут небольшие дожди. В утренние часы 16 апреля температура обещает быть комфортной — +6-+9°C. Днём столбик термометра поднимется до +11°C, хотя вероятность дождя сохранится на протяжении всего дня. Только к вечеру стопроцентная влажность воздуха сойдёт на нет и к вечеру небо прояснится.

В начале следующей недели характер погоды не изменится. Будет сравнительно тепло и пасмурно, вероятны дожди.

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