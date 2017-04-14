В Казани состоится Съезд народов Татарстана

Как сообщила пресс-служба ведомства, совещание провел министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин.

В обсуждении мероприятий приняли участие заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, режиссер праздничного концерта Максим Скалозубов и сотрудники министерства.

Главная задача форума — объединение всех наций, народностей и общин, поддержка их языков, культуры и духовности, сохранение межнационального мира и согласия в России. Первый Съезд народов Татарстана был организован в 1992 году по инициативе и при участии первого президента республики Минтимера Шаймиева. Итогом этой встречи стало появление в республике Ассоциации национально-культурных объединений и первого Дома дружбы народов.

В этом году в съезде предполагается участие 700 делегатов из Татарстана. На съезд также приглашены гости из федерального центра, других регионов, а также из-за рубежа.

Ожидается, что в пленарном заседании примут участие представители около 200 народов, проживающих на территории нашей республики. В рамках форума будут работать фотовыставки «Многоликий Татарстан» и «Мы — часть России», а также экспозиции домов дружбы народов и декоративно-прикладного творчества.

Завершится съезд торжественным концертом, который состоится на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля.