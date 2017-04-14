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07:07 (мск), источник: VN.ru

Три новых пункта выдачи разрешений на охоту откроют 1 мая

В Новосибирской области откроют еще три пункта по выдаче разрешений на охоту в Краснозерском, Куйбышевском и Черепановском районах. Они начнут работать с первого мая. Прием заявлений на весенний сезон, который начинается в ближайшее воскресенье, продолжается.

Источник: Reuters

В этом году помимо утки, тетерева и глухаря разрешено охотиться на белолобого гуся. Стрелять можно до 25-го апреля. В этот период усилят патрулирование заказников в Новосибирской области. Еще одно новшество нынешнего года — добычу могут проверить не только егеря, но и ветеринары.

— В этот период в обязательном порядке работают группы по мониторингу птичьего гриппа. Поэтому, если к какой-то группе охотников обратятся такие специалисты, пугаться не надо. Они возьмут необходимые анализы, все оформят должным образом, — говорит начальник отдела охраны и государственного надзора областного департамента по охране животного мира Новосибирской области Владимир Черный.

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