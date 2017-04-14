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07:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Загрязнение воздуха выявил Дальгидромет в двух районах Хабаровска

От жителей краевой столицы в ЕДДС поступило уже более 250 сообщений по поводу неприятного запаха.

Источник: Губерния онлайн

После жалоб хабаровчан на химической запах специалисты Дальневосточного гидрометцентра зафиксировали превышение концентраций ряда химических веществ в воздухе краевой столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Запах начал ощущаться в городе с 11 апреля, в основном в Центральном и Железнодорожном районах. Поступают десятки жалоб. Критических уровней загрязнения мы не отмечаем, но фиксируется повышенное содержание ряда веществ», — рассказала начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного гидрометцентра Татьяна Гусева.

По ее словам, в два раза относительно фонового уровня превышена концентрация ароматических углеводородов — бензола и его производных ксилола и толуола. Отмечается превышение хлорида водорода, диоксида серы, формальдегида, меркаптана и аммиака.

«Судя по запахам, однозначно сказать мы не можем, но похоже на запах бытового газа», — добавила собеседница.

По словам Татьяны Гусевой, запах в городе стал острее ощущаться после смены направления ветра с западного на северное и сложившейся штилевой ситуации у поверхности земли. Специалисты взяли пробы воздуха, в том числе и дополнительные, результаты анализа станут известны позже.

Как сообщили агентству в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», аварий на производстве не случалось.

«Утечек нет, фиксируется увеличение количества жалоб на специфический запах. Аварийные бригады выезжают на место, но утечек не обнаруживают. Идет рабочий процесс», — сказал представитель пресс-службы.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Хабаровского края, в пятницу от жителей краевого центра поступило уже более 250 звонков с жалобами на запах газа.

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