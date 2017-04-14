Загрязнение воздуха выявил Дальгидромет в двух районах Хабаровска
От жителей краевой столицы в ЕДДС поступило уже более 250 сообщений по поводу неприятного запаха.
От жителей краевой столицы в ЕДДС поступило уже более 250 сообщений по поводу неприятного запаха.
После жалоб хабаровчан на химической запах специалисты Дальневосточного гидрометцентра зафиксировали превышение концентраций ряда химических веществ в воздухе краевой столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
«Запах начал ощущаться в городе с 11 апреля, в основном в Центральном и Железнодорожном районах. Поступают десятки жалоб. Критических уровней загрязнения мы не отмечаем, но фиксируется повышенное содержание ряда веществ», — рассказала начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного гидрометцентра Татьяна Гусева.
По ее словам, в два раза относительно фонового уровня превышена концентрация ароматических углеводородов — бензола и его производных ксилола и толуола. Отмечается превышение хлорида водорода, диоксида серы, формальдегида, меркаптана и аммиака.
«Судя по запахам, однозначно сказать мы не можем, но похоже на запах бытового газа», — добавила собеседница.
По словам Татьяны Гусевой, запах в городе стал острее ощущаться после смены направления ветра с западного на северное и сложившейся штилевой ситуации у поверхности земли. Специалисты взяли пробы воздуха, в том числе и дополнительные, результаты анализа станут известны позже.
Как сообщили агентству в
«Утечек нет, фиксируется увеличение количества жалоб на специфический запах. Аварийные бригады выезжают на место, но утечек не обнаруживают. Идет рабочий процесс», — сказал представитель
Как уточнили в Единой