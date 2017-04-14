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07:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Роженица с мнимой двойней отсудила компенсацию у медиков Карабаша

За дефекты в оказании медпомощи женщина получит 10 тысяч рублей.

Суд Миасса вечером в четверг, 13 апреля, частично удовлетворил иск жительницы поселка Киолим Алены Авдеевой, заявлявшей, что у нее пропала двойня после кесарева сечения. В пользу женщины с карабашской городской больницы взыскали 10 тысяч рублей, рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» представитель истицы Алексей Булгалин.

Суд длился больше года. Изначально основанием для иска, по словам Булгалина, стало причинение вреда здоровью женщины, которую в Карабаше наблюдали как беременную, хотя на самом деле никакой беременности не было. Уже в ходе процесса истцы отказались от претензий к Миасской горбольнице № 2, куда женщина отправилась рожать, но была подвергнута другому вмешательству.

«Экспертиза показала, что миасские медики грубых дефектов в оказании медпомощи не допустили. А вот к медикам больницы Карабаша, где моя доверитель наблюдалась якобы по беременности, претензии остались. В результате спустя год мы одержали победу. Да, сумма компенсации существенно снижена — с 500 тысяч до 10 — но сам факт того, что суд признал дефекты в оказании медпомощи — это наша победа».

Пока стороны получили только короткое, резолютивное, решение суда. Подробности и основания удовлетворения иска будут известны позже.

Напомним, Авдеева обратилась в СМИ с заявлением о «пропаже двойни» 21 марта. Она рассказала, что после кесарева сечения в миасском роддоме ей сообщили об отсутствии детей, вместо которых медики обнаружили кисту. Следователи и эксперты позже установили, что беременности не было.

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