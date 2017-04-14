Столичные хлебозаводы испекут свыше 2,5 миллиона куличей
Предполагается, что москвичи съедят 750 тонн пасхальной выпечки, а также более 20 тонн творожной массы.
Предполагается, что москвичи съедят 750 тонн пасхальной выпечки, а также более 20 тонн творожной массы.
Московские хлебозаводы на Пасху изготовят свыше 2,5 миллиона куличей — 750 тонн. Их массовая выпечка уже стартовала. Горожане смогут приобрести к празднику куличи разных форм и размеров.
Как рассказали в
Также московские предприятия начали выпускать творожную массу в праздничной упаковке. «Предполагаемый объем выпуска — свыше 20 тонн. Продукция реализуется через розничную сеть Москвы и Московской области», — отметили в Департаменте торговли.
Пасхальную продукцию можно прибрести в 11,6 тысячи продовольственных магазинов. Ее готовят как столичные хлебозаводы, так и собственные цеха при крупных сетевых компаниях, а также пекарни малой мощности.
В этом году Пасха отмечается 16 апреля. С 12 по 23 апреля в столице проходит фестиваль «Пасхальный дар» на 24 площадках в центре города и на 19 в городских парках. Предполагается, что на фестивальных площадках продадут более 50 тысяч куличей.