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14:37 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Столичные хлебозаводы испекут свыше 2,5 миллиона куличей

Предполагается, что москвичи съедят 750 тонн пасхальной выпечки, а также более 20 тонн творожной массы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские хлебозаводы на Пасху изготовят свыше 2,5 миллиона куличей — 750 тонн. Их массовая выпечка уже стартовала. Горожане смогут приобрести к празднику куличи разных форм и размеров.

Новость
Как приготовить пасхальный кулич

Как рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы, для изготовления лакомства производители используют около двух десятков рецептов.

Также московские предприятия начали выпускать творожную массу в праздничной упаковке. «Предполагаемый объем выпуска — свыше 20 тонн. Продукция реализуется через розничную сеть Москвы и Московской области», — отметили в Департаменте торговли.

Пасхальную продукцию можно прибрести в 11,6 тысячи продовольственных магазинов. Ее готовят как столичные хлебозаводы, так и собственные цеха при крупных сетевых компаниях, а также пекарни малой мощности.

В этом году Пасха отмечается 16 апреля. С 12 по 23 апреля в столице проходит фестиваль «Пасхальный дар» на 24 площадках в центре города и на 19 в городских парках. Предполагается, что на фестивальных площадках продадут более 50 тысяч куличей.

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