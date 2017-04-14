Кружевные телогрейки иркутского дизайнера покорили неделю моды в Риме

Необычная коллекция телогреек иркутского дизайнера Светланы Чурилиной «Русский стиль» была высоко оценена жюри недели моды в Риме. Кружевные фуфайки, расшитые камнями и отороченные мехом, стали настоящим открытием на престижном мероприятии.

В неделе моды приняли участие более 138 дизайнеров из 24 стран. Примечательно, что на Roma Fashion Week свои коллекции привезли шесть дизайнеров из Иркутска, в том числе Екатерина Ульянова и Софья Авдиенко, которые тоже попали в число лучших.

Светлана Чурилина смогла поехать в Рим благодаря победе в иркутском конкурсе дизайнеров Art-Podium, в рамках которого проходил отборочный онлайн-тур на неделю римской моды.

Как рассказала «АиФ-Иркутск Екатерина Чопей, организатор конкурса Art-Podium и куратор поездки, в Риме иркутских дизайнеров встречали очень хорошо:

«Многие были восхищены тем, как издалека мы приехали. Удивил и повеселил также тот факт, что большое количество итальянцев ничего не знают о Сибири, а там более об Иркутске. Для них Россия — это только Москва. Коллекцию Светланы приняли с восторгом — фотографировали, задавали вопросы. Вообще это была единственная коллекция с русскими мотивами. Нам очень приятно, что трое иркутских дизайнеров вошли в десятку лучших. Для нас это очень высокий результат».