ОНФ проконтролирует реализацию партийного проекта ЕР «Городская среда» в Иркутской области

Центр мониторинга благоустройства комфортной городской среды ОНФ начал работу в рамках реализации приоритетного проекта «Единой России». Цель центра — вовлечь граждан в процесс благоустройства дворовых территорий и городских пространств. В 2017 году в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» примут участие все регионы. Средства проекта на 2017 год — 20 млрд рублей — распределятся следующим образом: не менее 2/3 суммы будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, скверы, парки). Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

21 ноября 2016 года Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден проект «Формирование комфортной городской среды», основная цель которого — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны. В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года президент России, лидер ОНФ Владимир Путин сообщил, что из федерального бюджета на этот проект в 2017 году будет выделено 20 млрд рублей.

«В будущем году мы направим регионам 20 млрд рублей на программы благоустройства, в том числе, в моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Я прошу активно подключиться к этой работе и Общероссийский народный фронт, при этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддерживать граждан, которые готовы присоединится к проектам благоустройства», — сказал Владимир Путин.

Накануне, 13 апреля, прошло межрегиональное совещание «Общественный контроль в сфере ЖКХ: новые задачи и методы». Модератор секции «Формирование комфортной городской среды», руководитель Центра мониторинга реализации программы благоустройства городской среды регионального штаба ОНФ в Иркутской области Валерия Кошечкина отметила, что Народный фронт проконтролирует исполнение одноименного партийного проекта «Единой России». Реализовывать проект будут органы государственной власти.