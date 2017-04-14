На вокзале «Новосибирск-Главный» споют «Христос Воскрес», сообщает пресс-служба новосибирской филармонии.

16 апреля, в праздник Пасхи, в 15 часов дня в фойе вокзала «Новосибирск-Главный» новосибирская хоровая капелла и Сибирский центр колокольного искусства дадут бесплатный концерт.

В здании вокзала будет установлена мобильная звонница, и любой желающий сможет примерить на себя роль звонаря.

«Пасхальный концерт призван приобщать к истинной русской культуре широкий круг слушателей», — отмечает художественный руководитель Новосибирской хоровой капеллы Игорь Юдин.

Музыканты исполнят не только православную музыку, но и «любимые песни нашей Родины».

В программе прозвучат духовные песнопения «Воскрес Христос», «Тебе Бога хвалим», «Ангел вопияше», «Жертва вечерняя», а также популярные композиции Зацепина, Бабаджаняна, песни из советских кинофильмов и репертуара ВИА «Сябры» и ВИА «Цветы».