На вокзале «Новосибирск-Главный» споют «Христос Воскрес»
16 апреля, в праздник Пасхи, в 15 часов дня в фойе вокзала «Новосибирск-Главный» новосибирская хоровая капелла и Сибирский центр колокольного искусства дадут бесплатный концерт, сообщает
16 апреля, в праздник Пасхи, в 15 часов дня в фойе вокзала «Новосибирск-Главный» новосибирская хоровая капелла и Сибирский центр колокольного искусства дадут бесплатный концерт, сообщает
На вокзале «Новосибирск-Главный» споют «Христос Воскрес», сообщает
16 апреля, в праздник Пасхи, в 15 часов дня в фойе вокзала «Новосибирск-Главный» новосибирская хоровая капелла и Сибирский центр колокольного искусства дадут бесплатный концерт.
В здании вокзала будет установлена мобильная звонница, и любой желающий сможет примерить на себя роль звонаря.
«Пасхальный концерт призван приобщать к истинной русской культуре широкий круг слушателей», — отмечает художественный руководитель Новосибирской хоровой капеллы Игорь Юдин.
Музыканты исполнят не только православную музыку, но и «любимые песни нашей Родины».
В программе прозвучат духовные песнопения «Воскрес Христос», «Тебе Бога хвалим», «Ангел вопияше», «Жертва вечерняя», а также популярные композиции Зацепина, Бабаджаняна, песни из советских кинофильмов и репертуара ВИА «Сябры» и ВИА «Цветы».