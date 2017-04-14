В Омске суд запретил маршрут № 363

Предпринимательница требовала признать, что с ней незаконно расторгли договор на перевозки по маршруту № 363 от 1 апреля 2013 года. Требования бизнес-леди суд признал необоснованными, а вот встречный иск департамента удовлетворил.

«Признать незаконной деятельность индивидуального предпринимателя Ротар Елены Викторовны по осуществлению регулярных перевозок по муниципальному маршруту № 363 и запретить её», — говорится в резолютивной части решения.

Кроме того, Ротар должна вернуть департаменту маршрутные карты, выданные 29 марта 2013 года.