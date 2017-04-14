В 2017 году в Башкирии выявлено меньше ВИЧ-инфицированных

За первый квартал года было обнаружено 688 человек.

В столице республики было выявлено 167 заболевших. Преобладают мужчины — 96 человек и лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет — 162 человека. Всего в городе проживает 6152 человека с позитивным ВИЧ-статусом (32,3% от общего числа лиц с ВИЧ в РБ).

С начала года в Уфе было обследовано 6,53% от населения в республике — 4,68%), лиц группы риска — 10,93% от количества обследованных (в республике — 10,38%).