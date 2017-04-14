Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
СМИ: в Чечне призывают к расправам над журналистами
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Не уступит ни сантиметра»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
11:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове открывается выставка, посвященная Тургеневу

14 апреля в Ростове-на-Дону открывается выставка «Не в одних стихах поэзия…», посвященная Ивану Тургеневу.

Это совместный проект музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и и музея-заповедника имени М. А. Шолохова.

Посетители выставки смогут увидеть разные издания произведений Ивана Тургенева, в том числе и ранние, отпечатанные при жизни писателя.

Несколько разделов выставки посвящены иллюстрациям. Представлено оформление к сборнику «Записки охотника», к романам «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне», к повестям «Муму», «Пунин и Бабурин», «Ася». Над иллюстрациями трудились такие художники, как Борис Кустодиев, Иван Кусков, Елизавета Бём, всего около 2-х десятков авторов.

Большой раздел выставки посвящен любимому увлечению писателя — охоте. В экспозиции собраны гравюры, литографии, рисунки и произведения декоративно-прикладного искусства русских, английских, французских и немецких мастеров, посвященные теме охоты.

Экспозиция будет работать в «Шолохов-Центре» с 14 апреля по 18 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Телеведущая забыла про прямой эфир (видео)
Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь