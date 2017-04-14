В Ростове открывается выставка, посвященная Тургеневу

Это совместный проект музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» и и музея-заповедника имени М. А. Шолохова.

Посетители выставки смогут увидеть разные издания произведений Ивана Тургенева, в том числе и ранние, отпечатанные при жизни писателя.

Несколько разделов выставки посвящены иллюстрациям. Представлено оформление к сборнику «Записки охотника», к романам «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне», к повестям «Муму», «Пунин и Бабурин», «Ася». Над иллюстрациями трудились такие художники, как Борис Кустодиев, Иван Кусков, Елизавета Бём, всего около 2-х десятков авторов.

Большой раздел выставки посвящен любимому увлечению писателя — охоте. В экспозиции собраны гравюры, литографии, рисунки и произведения декоративно-прикладного искусства русских, английских, французских и немецких мастеров, посвященные теме охоты.

Экспозиция будет работать в «Шолохов-Центре» с 14 апреля по 18 июня.