Из-за ранней весны на Дону активизировались клещи
В регионе началась обработка территорий от клещей. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, речь идет в первую очередь о местах в большим потоком людей.
В регионе началась обработка территорий от клещей. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, речь идет в первую очередь о местах в большим потоком людей.
Участки определяют муниципалитеты. В преддверии христианского праздника Пасхи — особое внимание кладбищам.
По данным специалистов, в этом году в регионе возможен рост числа пострадавших от укусов опасных насекомых.
Отметим, клещи могут являться переносчиками ряда опасных заболеваний, в том числе, крымской геморрагической лихорадки.