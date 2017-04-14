Из-за ранней весны на Дону активизировались клещи

Участки определяют муниципалитеты. В преддверии христианского праздника Пасхи — особое внимание кладбищам.

По данным специалистов, в этом году в регионе возможен рост числа пострадавших от укусов опасных насекомых. Из-за ранней весны они уже активизировались.

Отметим, клещи могут являться переносчиками ряда опасных заболеваний, в том числе, крымской геморрагической лихорадки.