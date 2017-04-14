Казахстанцы стали чаще болеть и страховать здоровье
Заболеваемость населения увеличилась за год на 14,5%. Самые частые проблемы со здоровьем касаются органов дыхания.
Заболеваемость населения увеличилась за год на 14,5%. Самые частые проблемы со здоровьем касаются органов дыхания.
Казахстанцы стали чаще болеть. По данным Минздрава РК в первом полугодии прошлого года заболеваемость всего населения республики достигла 55,16 тысяч на 100 тысяч человек (на 14,5% больше, чем годом ранее).
Показатель заболеваемости по болезням системы кровообращения за 9 месяцев 2016 года составил 2 311 на 100 тысяч населения. Самые плохие показатели отмечаются в Алматы (3294),
Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 202,2 на 100 тысяч населения, (+1,5% за год). Наиболее высокие показатели наблюдаются в
Анализ заболеваемости населения туберкулёзом свидетельствует о снижении показателя в целом по РК на 8,2% — 54,8 на 100 тысяч населения.
Всего за 9 месяцев 2016 года в больничные организации республики поступило на лечение 2,06 млн (+3,1%).
В структуре заболеваемости для общего числа пациентов с впервые установленным диагнозом 42% занимали болезни органов дыхания.
Для снижения детской смертности и заболеваемости пневмонией и профилактики её осложнённых форм в теч1ение последних 5 лет в РК осуществляется вакцинация детей против пневмококковой инфекции в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.
Кроме того, более 7% диагнозов приходилось на болезни мочеполовой системы и органов пищеварения, еще 6% заболеваний причинили травмы и отравления.
С ростом заболеваемости растёт и обеспокоенность казахстанцев своим здоровьем. Поступления по страховым премиям в сегменте добровольного личного страхования на случай болезни увеличились за год на 2,9% до 7,05 млрд тенге за
Более 70% премий собрали три страховые компании: ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» (2,4 млрд тенге, минус 13,3% за год), «Интертич» (1,85 млрд тенге, плюс 39% за год), и «Евразия» (770,5 млн тенге, плюс 4,1% за год).
Страховые выплаты в сегменте страхования на случай болезни, напротив, снизились — минус 13,4% за год, до 2,92 млрд тенге за
Более 70% страховых выплат обеспечила та же тройка лидеров сектора: «Халык-Казахинстрах», «Интертич» и «Евразия».