Казахстанцы стали чаще болеть и страховать здоровье

Казахстанцы стали чаще болеть. По данным Минздрава РК в первом полугодии прошлого года заболеваемость всего населения республики достигла 55,16 тысяч на 100 тысяч человек (на 14,5% больше, чем годом ранее).

Показатель заболеваемости по болезням системы кровообращения за 9 месяцев 2016 года составил 2 311 на 100 тысяч населения. Самые плохие показатели отмечаются в Алматы (3294), Южно-Казахстанской (2877), Северо-Казахстанской (2854), Кызылординской (2823), Восточно-Казахстанской (2762) и Жамбылской (2664) областях.

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 202,2 на 100 тысяч населения, (+1,5% за год). Наиболее высокие показатели наблюдаются в Северо-Казахстанской (335), Павлодарской (309), Костанайской (300), Восточно-Казахстанской (300), Карагандинской (293) областях. Впрочем, рост объясняется увеличением выявляемости в ходе проведения скрининговых исследований на определение онкозаболеваний на ранних стадиях.

Анализ заболеваемости населения туберкулёзом свидетельствует о снижении показателя в целом по РК на 8,2% — 54,8 на 100 тысяч населения.