Эксперт рассказал, что делала боевая техника на улицах Владивостока

Напомним, что колонна боевой техники была замечена в Советском районе города, в районе улицы Русская и железнодорожной станции Вторая речка. Судя по фото, это подразделение противовоздушной обороны, оснащенное самоходными ракетными комплексами малой дальности «Оса-АКМ», предназначенного для прикрытия подразделений сухопутных войск и морской пехоты в звене бригада-дивизия.

— Судя по всему, техника принадлежит бригаде морской пехоты, дислоцированной во Владивостоке, — прокомментировал приморский военный эксперт писатель Алексей Суконкин. — Скорее всего, техника прибыла по железной дороге на станцию Вторая Речка, и после разгрузки своим ходом направилась в пункт постоянной дислокации. Могу предположить, что подразделение вернулось с каких-то учений. Например, по сообщению Министерства обороны, в марте на специализированном полигоне Телемба в Бурятии прошли крупные учения, в которых принимали участие подразделения войсковой ПВО Восточного военного округа, в том числе, оснащенные комплексом «Оса». Эти учения, кстати, широко освещались в прессе. Не исключено, что вчера вечером владивостокцы стали свидетелями возвращения зенитно-ракетного дивизиона бригады морской пехоты с этих, либо каких-то других учений. Поэтому никаких оснований для беспокойства обывателей я не вижу.

Улугбек Тимуридов.

Фото, видео: ИА «Дейта».