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08:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Эксперт рассказал, что делала боевая техника на улицах Владивостока

Колонна боевой техники, замеченная очевидцами поздно вечером 13 апреля на улицах Владивостока, вызвала нездоровый ажиотаж среди некоторых жителей города. Однако, по мнению осведомленных людей, оснований для беспокойства нет. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Напомним, что колонна боевой техники была замечена в Советском районе города, в районе улицы Русская и железнодорожной станции Вторая речка. Судя по фото, это подразделение противовоздушной обороны, оснащенное самоходными ракетными комплексами малой дальности «Оса-АКМ», предназначенного для прикрытия подразделений сухопутных войск и морской пехоты в звене бригада-дивизия.

 — Судя по всему, техника принадлежит бригаде морской пехоты, дислоцированной во Владивостоке, — прокомментировал приморский военный эксперт писатель Алексей Суконкин. — Скорее всего, техника прибыла по железной дороге на станцию Вторая Речка, и после разгрузки своим ходом направилась в пункт постоянной дислокации. Могу предположить, что подразделение вернулось с каких-то учений. Например, по сообщению Министерства обороны, в марте на специализированном полигоне Телемба в Бурятии прошли крупные учения, в которых принимали участие подразделения войсковой ПВО Восточного военного округа, в том числе, оснащенные комплексом «Оса». Эти учения, кстати, широко освещались в прессе. Не исключено, что вчера вечером владивостокцы стали свидетелями возвращения зенитно-ракетного дивизиона бригады морской пехоты с этих, либо каких-то других учений. Поэтому никаких оснований для беспокойства обывателей я не вижу.

Улугбек Тимуридов.

Фото, видео: ИА «Дейта».

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