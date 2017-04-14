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08:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Сегодня у православных самый скорбный день года — Страстная пятница

Сегодня, 14 апреля, у православных самый скорбный день церковного года — Великая (Страстная) пятница. В этот день верующие вспоминают страдания и смерть Спасителя Иисуса Христа на Кресте, а также об его погребении.

По Евангелию, утром в пятницу Иисус был предан языческим властям. Христос совершил свой крестный ход на Голгофу, был распят и умер на Кресте, искупая человеческие грехи. Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

Как сообщили в Челябинской митрополии, в четверг вечером, в храмах совершили богослужение с чтением 12 Евангелий Страстей Христовых.

Утром в пятницу Божественной литургии не бывает по причине глубокого сокрушения и сугубого поста в память о распятии и смерти Иисуса Христа, служатся только часы. Днём совершается служба с выносом Святой Плащаницы, что символизирует снятие Пречистого Тела Иисуса Христа с Креста. Вечером же в пятницу совершается ещё одно богослужение — с чином погребения Иисуса Христа. Верующие выходят со Святой Плащаницей на улицу и обходят вокруг храма крестным ходом, вспоминая погребение Христа Спасителя в гробнице Иосифа Аримафейского.

Она полагается на середину храма, где над ней читается Евангелие и верующие совершают благоговейное поклонение, вспоминая страсти Господни.

В Великую Пятницу Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Москвы.

В канун Великой субботы Предстоятель совершит утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Москвы. Плащаница будет оставаться в центре собора до вечера Великой субботы.

В этот день все важные дела откладывают на потом. Исключением может стать лишь уход за малыми, старыми и больными. Не стоит заниматься домашними делами — для этого отводился Чистый четверг. Особенно в Страстную пятницу нельзя стирать. Желательно в Страстную пятницу не посещать кладбище и не убираться там. Также запрещено в такой день рукодельничать. Нельзя шить, вязать, вышивать, прясть, пришивать, вышивать.

Под строжайшим запретом любые увеселительные мероприятия. Устраивать застолья, посещать развлекательные заведения, переедать и употреблять алкогольные напитки нельзя ни под каким предлогом. Считается, что человек, веселившийся в Великую пятницу, весь год проплачет. Также, согласно примете, нельзя втыкать в землю железные предметы.

С вечера четверга нельзя употреблять пищу, также стоит воздержаться от питья. Считается, что если в этот день не пить воду, то в течение всего года любая жидкость будет приносить пользу здоровью.

В этот день не проводят свадебных церемоний и церковного венчания (в принципе, ни один батюшка не даст на это добро). Вообще, жениться в пост — очень плохая примета.

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