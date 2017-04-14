Омских дошкольников будут учить финансовой грамотности

Об этом решении рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

Детям будут рассказывать не только о том, как распоряжаться личными финансами, но и о потребительских кредитах.

«Финансовая грамотность будет встроена во все образовательные стандарты всех уровней», — заявила Васильева.

Соответствующее соглашение уже подписано с Центральным банком России. Свой автограф оставила глава ведомства Эльвира Набиуллина. По ее словам, финансовая грамотность становится широкомасштабной полноценной программой: выпускаются школьные учебники и проходят специальную подготовку учителя обществознания, чтобы рассказывать школьникам о финансовых инструментах.

Ранее сообщалось, что в школах финансовая грамотность отдельным предметом преподаваться не будет — ее встроят в программу курса по обществознанию. Тем не менее, для этого модуля были разработаны специальные пособия и программы.