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08:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Над Башкирией пройдет циклон: опять непогода и снег

УФА, 14 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В выходные над республикой пройдет активный циклон, перемещающийся юго-западными потоками. В субботу пройдут дожди, температура днем не превысит +4,+9 градусов.

В воскресенье, на Пасху, республика окажется в тыловой части этого циклона, на территорию начнет проникать холодный арктический воздух. Пойдет дождь со снегом, местами возможно отложение мокрого снега. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Воздух прогреется не выше +1,+7. Ветер ожидается порывистым до сильного.

«С понедельника погода начнет улучшаться. Автомобилистам можно рекомендовать менять зимнюю резину на летнюю», — сообщили в Башгидрометцентре.

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