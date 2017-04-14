Над Башкирией пройдет циклон: опять непогода и снег

В воскресенье, на Пасху, республика окажется в тыловой части этого циклона, на территорию начнет проникать холодный арктический воздух. Пойдет дождь со снегом, местами возможно отложение мокрого снега. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Воздух прогреется не выше +1,+7. Ветер ожидается порывистым до сильного.

«С понедельника погода начнет улучшаться. Автомобилистам можно рекомендовать менять зимнюю резину на летнюю», — сообщили в Башгидрометцентре.