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08:05 (мск), источник: РИА Новости

Сыновья тигра Амура и козла Тимура не смогли подружиться

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Сын тигра Амура из Приморского сафари-парка Шерхан не захотел дружить с козленком — сыном Тимура, поэтому животных развели в разные вольеры, сообщает парк.

Источник: РИА Новости

Тигренок Амура и Уссури по имени Шерхан родился в конце сентября 2016 года очень слабым. Тигрица не приняла и отказалась кормить его и еще одного тигренка, который в результате погиб. Шерхана удалось спасти, он жил в теплом помещении, где за ним круглосуточно наблюдал ветеринар. В начале апреля Шерхана переселили в один вольер с сыном козла Тимура Тимуридом, также с ними поселили собаку Табаки.

«Тимурида из парка Шерхана и Табаки мы перевели ближе к Тимуру. Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но все-таки решили больше не рисковать. Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан — не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел. У Шерхана друг — собака Табаки», — говорится в сообщении.

Также на сайте сафари-парка опубликовано видео, на котором Шерхан и Табаки играют, покусывая друг друга. А Тимурид рядом с отцом Тимуром жуют траву, иногда бодаясь рогами.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.

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