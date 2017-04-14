Центральные улицы Красноярска временно перекроют из-за Пасхи
Автомобилистам запретят ехать по ул. Сурикова и по пр. Мира.
Автомобилистам запретят ехать по ул. Сурикова и по пр. Мира.
Центр Красноярска перекроют
Движение закрывается 15 апреля в 21:00. Ограничение снимут 16 апреля в 4:30. Перекрытие связано «с проведением праздничных пасхальных мероприятий в районе Покровского Кафедрального Собора на ул. Сурикова», уточнили в мэрии.
Также
Пасха (или Воскресение Христово) — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В этом году православная и католическая церкви празднуют Пасху в один день — 16 апреля.