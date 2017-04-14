Центральные улицы Красноярска временно перекроют из-за Пасхи

Центр Красноярска перекроют из-за празднования Пасхи. Для движения закроют ул. Сурикова (от Карла Маркса до Ленина) и пр. Мира (от Вейнбаума до Парижской коммуны). Об этом сообщили в мэрии города.

Движение закрывается 15 апреля в 21:00. Ограничение снимут 16 апреля в 4:30. Перекрытие связано «с проведением праздничных пасхальных мероприятий в районе Покровского Кафедрального Собора на ул. Сурикова», уточнили в мэрии.

Также из-за ограничений меняется схема движения автобусов. Маршруты, следующие по ул. Карла Маркса и от Коммунального моста, будут объезжать закрытый участок по ул. Парижской Коммуны с выходом на ул. Ленина. Автобусы, следующие по пр. Мира со стороны Железнодорожного вокзала, поедут через ул. Перенсона на ул. Карла Маркса. 16 апреля общественный транспорт будет двигаться по прежним схемам.

Пасха (или Воскресение Христово) — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В этом году православная и католическая церкви празднуют Пасху в один день — 16 апреля.