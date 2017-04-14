Следствие не нашло криминала в смерти экс-солистки «Лицея» во Владивостоке

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

Следственные органы во Владивостоке продолжают проверку по факту смерти экс-солистки «Лицея» Жанны Роштаковой. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы ее гибель не была криминальной, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Напомним, 11 января 2017 года в квартире дома на улице Светланская во Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. Погибшей оказалась известная певица Жанна Роштакова. По предварительным данным, женщина умерла после того, как на нее в ванной упала массивная полка. Но в окружении выдвигались и другие версии — от сердечного приступа до насильственной смерти из-за дележа квартиры.

«Эксперты не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти. Но точную причину смерти ввиду гнилостных изменений тела выяснить не удалось. В настоящее время проверка продолжается», — пояснили в региональном управлении СКР.

Справка: Жанна Роштакова — лауреат Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя Звезда» (1999) в Юрмале. Победитель конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса «Юрмала — новая волна» (2003), некоторое время была солисткой в группе «Лицей». Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки — песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский. В начале 2000-х годов Жанна Роштакова непродолжительное время была участницей известной в то время группы «Лицей». Но в 2007 году переехала из Москвы в столицу Приморья. Во Владивостоке занималась различными проектами, самым известным из которых стал «Звездный концерт», собравший на одной сцене профессиональных исполнителей и приморских селебрити.