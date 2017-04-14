Следствие не нашло криминала в смерти экс-солистки «Лицея» во Владивостоке
Но причина гибели Жанны Роштаковой пока не установлена.
Но причина гибели Жанны Роштаковой пока не установлена.
Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.
Следственные органы во Владивостоке продолжают проверку по факту смерти
Напомним, 11 января 2017 года в квартире дома на улице Светланская во Владивостоке в ванне обнаружено тело 32-летней женщины без признаков насильственной смерти. Погибшей оказалась известная певица Жанна Роштакова. По предварительным данным, женщина умерла после того, как на нее в ванной упала массивная полка. Но в окружении выдвигались и другие версии — от сердечного приступа до насильственной смерти
«Эксперты не обнаружили на теле погибшей признаков насильственной смерти. Но точную причину смерти ввиду гнилостных изменений тела выяснить не удалось. В настоящее время проверка продолжается», — пояснили в региональном управлении СКР.
Справка: Жанна Роштакова — лауреат Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997). Победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя Звезда» (1999) в Юрмале. Победитель конкурса «Зажги свою звезду» (2000) в Москве. Участница отборочного тура конкурса «Юрмала — новая волна» (2003), некоторое время была солисткой в группе «Лицей». Член Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы. В репертуаре вокалистки — песни на пяти языках мира: русский, украинский, английский, испанский, итальянский. В начале 2000-х годов Жанна Роштакова непродолжительное время была участницей известной в то время группы «Лицей». Но в 2007 году переехала из Москвы в столицу Приморья. Во Владивостоке занималась различными проектами, самым известным из которых стал «Звездный концерт», собравший на одной сцене профессиональных исполнителей и приморских селебрити.