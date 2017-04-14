Владелец немецкой овчарки, покусавшей ребенка в Озерске, заплатит 20 тысяч

Озерский горсуд (ЗАТО, Челябинская область) взыскал 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда с владельца немецкой овчарки, покусавшей ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, в августе 2016 года мальчика, гулявшего вечером в городском поселке, дважды укусила собака, которая выбежала с территории частного дома, не огороженного забором. Эксперты дали заключение, что ребенку был причинен легкий вред здоровью.

«Его мать обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей, мотивируя свое решение тем, что несовершеннолетний претерпел физические и нравственные страдания: мальчик испытал сильный испуг и физическую боль, в связи с чем проходил длительное лечение, а также ему был проставлен курс прививок от бешенства», — рассказали в Озерском горсуде.

Рецидивиста, натравившего питбуля на подростка, отправили в колонию.

Ответчики во время разбирательства заявили, что нет доказательств, что ребенка покусала именно их немецкая овчарка. «Владелец не отрицал, что ему действительно принадлежит собака породы “немецкая овчарка”, но утверждал, что в тот день она находилась в доме. Он выдвинул предположение, что мальчика мог укусить другой пес», — уточнили в пресс-службе.

Суд пришел к выводу, что в материалах дела достоверно установлено, что собака, укусившая мальчика, принадлежит ответчику, который, в том числе, не убедился в надлежащем ограждении территории своего земельного участка.

С владельца овчарки взыскано 20 тыс. рублей, также он должен частично оплатить судебные расходы.

Решение суда в законную силу не вступило.