Челябинский городской транспорт начинает переход на садоводческий сезон

По выходным дням, начиная с субботы, 15 апреля, на маршруте будет работать 8 троллейбусов с интервалом движения 15 минут. В будни на маршруте будут работать 6 троллейбусов с интервалом 20 минут.

В зимний период движение троллейбусов на данном маршруте было организовано в режиме спецрейсов.