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08:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омске прикрыли казино с входом через ломбард

Полицейские обнаружили игорное заведение в многоэтажке по проспекту Мира.

О подозрительном заведении в полицию сообщили жильцы дома. Проведя проверку этих сообщений, полицейские вместе с росгвардейцами обнаружили на первом этаже казино, куда могли попасть только постоянные клиенты. Войти в игорное заведение можно было через ломбард.

Когда сотрудникам удалось попасть в зал, они увидели у игровых автоматов около 30 игроков, также там находились оператор и охранник.

На месте происшествия полицейские нашли документы и компьютерное оборудование с программным обеспечением, позволяющим играть в азартные игры через интернет.

«Всего полицейскими изъято 23 системных блока, 29 мониторов, ноутбук, сетевые маршрутизаторы и вспомогательное оборудование, используемое при осуществлении игорной деятельности. Демонтированное оборудование направлено на экспертизу», — заявили в пресс-службе омской полиции.

Проводится проверка.

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