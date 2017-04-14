В Омске прикрыли казино с входом через ломбард
Полицейские обнаружили игорное заведение в многоэтажке по проспекту Мира.
Полицейские обнаружили игорное заведение в многоэтажке по проспекту Мира.
О подозрительном заведении в полицию сообщили жильцы дома. Проведя проверку этих сообщений, полицейские вместе с росгвардейцами обнаружили на первом этаже казино, куда могли попасть только постоянные клиенты. Войти в игорное заведение можно было через ломбард.
Когда сотрудникам удалось попасть в зал, они увидели у игровых автоматов около 30 игроков, также там находились оператор и охранник.
На месте происшествия полицейские нашли документы и компьютерное оборудование с программным обеспечением, позволяющим играть в азартные игры через интернет.
«Всего полицейскими изъято 23 системных блока, 29 мониторов, ноутбук, сетевые маршрутизаторы и вспомогательное оборудование, используемое при осуществлении игорной деятельности. Демонтированное оборудование направлено на экспертизу», — заявили в
Проводится проверка.