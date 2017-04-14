Появились подробности загадочного исчезновения в Башкирии Миляуши Рамазановой

Уже третью неделю продолжаются розыски 55-летней Миляуши Рамазановой. Последний раз женщину видели в Толбазах, где ее след оборвался.

Но до этого была целая серия странных обстоятельств.

Еще 29 марта Миляуша Рамазанова ушла с работы, но дома не доехала. Позже ее автомобиль — в жутком виде — нашли неподалеку от Красноусольска, где у женщины находится дача. Оказывается, она врезалась в столб. После переночевала в гостинице, а наутро уехала на попутке в Толбазы.

— У нее было только 650 рублей, поэтому таксисты ее не брали. Нам с женой было по пути, мы отвезли ее, — рассказал журналистам ГТРК «Башкортостан» местный житель Александр.

Дети пропавшей перебирают все версии. Не исключено, что Миляушу Рамазанову удерживают коллекторы — у нее могут быть большие долги. Кроме того, родственники предполагают, что вместе с их мамой в машине находился еще кто-то.

Все точки над «i» предстоит расставить сотрудникам полиции.