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09:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

Мэрия заявила о сохранении в Волгограде четырех маршруток

Администрация Волгограда сообщила о решении сохранить маршрутки № 57, 29с, 50 и 5с.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, с 15 апреля маршрутка № 29с, ездящая от улицы Танеева до ТРЦ «Акварель», будет ездить по двум новым улицам — улицы Шумилова и Химзаводской.

По новой схеме также будет курсировать такси № 50, соединяющее микрорайоны Семь ветров и Тулака. После улицы Рокоссовского маршрутка будет поворачивать на улицуТкачева, а далее двигаться по улицам Пархоменко, Кубанской, Новороссийской, Балонина, далее — по проспекту Ленина, улицам Рабоче-Крестьянской и Базисной.

Маршрутка № 5с будет курсировать между поселком Соляной в Красноармейском районе до поликлиники № 24. Напомним, ранее она курсировала только до остановки «Ремзавод».

С 15 мая маршрутка № 57, ездившая от Нижнего поселка ВгТЗ до улицы Кузнецкой в Ворошиловском районе, будет курсировать через Дзержинский район.

«Она продолжит обслуживать пассажиров в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах», — заявили в мэрии.

Маршрутка будет ездить по улицам Михайлова, Ополченской, Пельше, Таращанцев, проспекту Металлургов, улицам Кузнецова, 39-й Гвардейской, проспекту Ленина, улицам Кубинской, Лермонтова, Рокоссовского, Покрышкина, Московской, проспекту Маршала улицам Жукова, Хорошева, Хуторской, Ангарской, Голубинской, Глубокоовражной, Профсоюзной, Козловской, Баррикадной, Новоузенской, Елисеева, Кузнецкой. На линии будет выходить не 30, а уже 46 маршруток.

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