Мэрия заявила о сохранении в Волгограде четырех маршруток
Администрация Волгограда сообщила о решении сохранить маршрутки № 57, 29с, 50 и 5с.
Администрация Волгограда сообщила о решении сохранить маршрутки № 57, 29с, 50 и 5с.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
По новой схеме также будет курсировать такси № 50, соединяющее микрорайоны Семь ветров и Тулака. После улицы Рокоссовского маршрутка будет поворачивать на улицуТкачева, а далее двигаться по улицам Пархоменко, Кубанской, Новороссийской, Балонина, далее — по проспекту Ленина, улицам
Маршрутка № 5с будет курсировать между поселком Соляной в Красноармейском районе до поликлиники № 24. Напомним, ранее она курсировала только до остановки «Ремзавод».
С 15 мая маршрутка № 57, ездившая от Нижнего поселка ВгТЗ до улицы Кузнецкой в Ворошиловском районе, будет курсировать через Дзержинский район.
«Она продолжит обслуживать пассажиров в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах», — заявили в мэрии.
Маршрутка будет ездить по улицам Михайлова, Ополченской, Пельше, Таращанцев, проспекту Металлургов, улицам Кузнецова, 39-й Гвардейской, проспекту Ленина, улицам Кубинской, Лермонтова, Рокоссовского, Покрышкина, Московской, проспекту Маршала улицам Жукова, Хорошева, Хуторской, Ангарской, Голубинской, Глубокоовражной, Профсоюзной, Козловской, Баррикадной, Новоузенской, Елисеева, Кузнецкой. На линии будет выходить не 30, а уже 46 маршруток.