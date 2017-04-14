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08:09 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре 22 апреля пройдут пробные запуски фонтанов

Официально фонтаны заработают в Самаре 1 мая.

На следующей неделе, 22 апреля, в день проведения общегородского субботника, в Самаре пройдет тестовый пуск фонтанов, сообщает администрация областного центра.

Подготовительные работы ведутся на всех 34 фонтанах Самары. Восстановлением и ремонтом фонтанов занимаются 25 специалистов МП «Спецремстройзеленхоз». По словам директора предприятия Петра Кудряшова, сейчас, после завершения уборки мусора, убранное на зиму оборудование — двигатели, насадки, насосы, световая оснастка, вновь ставится на свои места, чтобы осуществить пробный пуск.

После установки оборудования фонтаны вымоют и наполнят водой.

Особенно большой объем работы на фонтанах с подсветкой и музыкальным оформлением, которые обслуживаются через компьютер. Особое внимание уделяется самым большим фонтанам — на улице Осипенко, водоизмещением 1200 кубических метров и фонтану «Самара» на Самарской набережной под спуском по улице Ленинградская, имеющему самое большое количество водяных струй — 620.

Кроме того, в 2016 году в рамках благоустройства бульвара по улице Стара — Загора в честь 140-летия русско-болгарской дружбы и 50-летия улицы, были восстановлены четыре фонтана. На одном из них по фото и эскизу была воссоздана мозаика советских времен, а два фонтана были облицованы мозаикой по эскизам современных художников.

Официально самарские фонтаны в этом сезоне начнут работать с 1 мая.

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