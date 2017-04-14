Траншея перекрыла проезд по улице Верх-Тулы

Перекресток на улице Сибирская теперь тупиковый — на дороге разрыли траншею для того, чтобы уходили талые воды.

— Сначала хозяева тут ямку продолбили, потом рабочих прислали, экскаватором раскопали. Через две недели обгородили лентой, через неделю поставили знаки, — рассказала жительница села Верх-Тула Людмила Войнова.

— Вся конструкция заканчивается на ближайшем повороте. Там видно, что идет труба, сверху насыпь. Из этой трубы вода должна утекать в реку, но этого не происходит. Далее параллельно идет асфальтированная улица, она выше, чем эта дорога, поэтому вода никак не перетечет, — продолжает еще одна жительница села Верх-Тула Татьяна Демьяненко.

Каждой весной жителей угловых домов подтапливало, вода стояла прямо в квартирах. Траншея стала единственным выходом. Вот только установить трубу коммунальщики не потрудились. Траншею просто прикрыли деревянными досками, но ходить по ним опасно, в любой момент можно провалиться. Вот одна доска, например, уже сломалась.

В местной администрации о проблеме знают. Говорят, готовы завершить начатые работы.

— Мы сделали траншею, и в этом году подтоплений нет, вода сама уходит — даже не откачивали. Сейчас при наступлении положительных температур, когда земля подсохнет, мы все сделаем, проложим там трубу и эту проблему снимем раз и навсегда, — пообещала глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболек.

А пока местные жители добираются до своих домов в объезд, и по доскам стараются передвигаться аккуратно, чтобы не угодить яму.