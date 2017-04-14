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08:53 (мск), источник: СуперОмск

Пропавшие двое суток назад братья-близнецы нашлись на рыбалке

16-летние Виталий и Валерий Ивановы ушли из дома 12 апреля и не вернулись. Ночью их мать обратилась в полицию.

Вечером в четверг, 13 апреля, мальчики сами вернулись домой. Как оказалось, все это время они были на рыбалке. Подростки пытались поймать рыбу в Иртыше в Советском округе Омска.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в отношении парней не осуществлялось противоправных действий.

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