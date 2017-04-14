Пропавшие двое суток назад братья-близнецы нашлись на рыбалке
16-летние Виталий и Валерий Ивановы ушли из дома 12 апреля и не вернулись. Ночью их мать обратилась в полицию.
16-летние Виталий и Валерий Ивановы ушли из дома 12 апреля и не вернулись. Ночью их мать обратилась в полицию.
Вечером в четверг, 13 апреля, мальчики сами вернулись домой. Как оказалось, все это время они были на рыбалке. Подростки пытались поймать рыбу в Иртыше в Советском округе Омска.
Сотрудники уголовного розыска установили, что в отношении парней не осуществлялось противоправных действий.