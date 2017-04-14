Пропавшие двое суток назад братья-близнецы нашлись на рыбалке

Вечером в четверг, 13 апреля, мальчики сами вернулись домой. Как оказалось, все это время они были на рыбалке. Подростки пытались поймать рыбу в Иртыше в Советском округе Омска.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в отношении парней не осуществлялось противоправных действий.