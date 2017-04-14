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08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимские спасатели пригрели замерзшего попугая

Птица сама прилетела «на огонек».

Сотрудники столичного поисково-спасательного отряда приходят на помощь не только людям. В этот раз «пострадавший» сам явился на порог Службы-112.

Накануне, 13 апреля, спасатели, вернувшись с очередного вызова, услышали на входе в здание странный писк, раздающийся с козырька. Сотрудник отряда взобрался по лестнице и обнаружил там притаившегося… волнистого попугая!

— Спасти себя птица сразу не дала — перелетала то на соседний козырек, то на кусты. В итоге, поймать его удалось только в торговом комплексе, расположенном неподалеку, — отметили в Службе спасения-112.

Сейчас попугаю уже ничего не угрожает: он обживается в учебном классе поисково-спасательного отряда. Скорее всего, там птица и останется.

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