Уфимские спасатели пригрели замерзшего попугая

Сотрудники столичного поисково-спасательного отряда приходят на помощь не только людям. В этот раз «пострадавший» сам явился на порог Службы-112.

Накануне, 13 апреля, спасатели, вернувшись с очередного вызова, услышали на входе в здание странный писк, раздающийся с козырька. Сотрудник отряда взобрался по лестнице и обнаружил там притаившегося… волнистого попугая!

— Спасти себя птица сразу не дала — перелетала то на соседний козырек, то на кусты. В итоге, поймать его удалось только в торговом комплексе, расположенном неподалеку, — отметили в Службе спасения-112.