Уфимские спасатели пригрели замерзшего попугая
Птица сама прилетела «на огонек».
Птица сама прилетела «на огонек».
Сотрудники столичного
Накануне, 13 апреля, спасатели, вернувшись с очередного вызова, услышали на входе в здание странный писк, раздающийся с козырька. Сотрудник отряда взобрался по лестнице и обнаружил там притаившегося… волнистого попугая!
— Спасти себя птица сразу не дала — перелетала то на соседний козырек, то на кусты. В итоге, поймать его удалось только в торговом комплексе, расположенном неподалеку, — отметили в Службе спасения-112.
Сейчас попугаю уже ничего не угрожает: он обживается в учебном классе